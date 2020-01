Traffico in tilt sulla provinciale per il cantiere al ponte: senso unico alternato solo fino a venerdì

L'avanzamento dei lavori per il ponte di via Archimede ad Agrate Brianza e l'istituzione del senso unico alternato lungo la strada provinciale 13 ha mandato in tilt la viabilità tra il comune brianzolo, Monza e Carugate.

La modifica alla viabilità - inizialmente prevista fino a fine mese - durerà fortunatamente meno del previsto. La provincia ha comunicato che in seguito degli ultimi sopralluoghi eseguiti in cantiere dai tecnici con tutta probabilità la rimozione del senso unico alternato sulla Sp13 all’altezza del ponte di Agrate avverrà nella giornata di venerdì 24 gennaio.

"La ditta incaricata delle operazioni di ripristino e rinforzo delle travi del ponte danneggiate lo scorso novembre dall’urto di un automezzo, procede a ritmi serrati per completare l’applicazione delle fibre polimeriche di rinforzo, oltre che il montaggio delle strutture ausiliarie metalliche a mensola agli appoggi delle due travi centrali più compromesse, nel tempo più breve possibile. Il cantiere ha una settimana di anticipo rispetto al programma" si legge nella nota diffusa da via Grigna.

"La Provincia ricorda che le fibre polimeriche di rinforzo, a garanzia di una buona e corretta riuscita della lavorazione, richiedono che l’applicazione venga eseguita a idonee temperature, su strutture il più possibile “a riposo” e con tempi di presa di circa 48h: non è possibile, pertanto, limitare i sensi unici alternati solamente a fasce orarie esterne a quelle di punta o solo in notturna, evitando i disagi che si stanno verificando".

"Si chiede ancora collaborazione e pazienza per portare a termine i lavori che hanno richiesto un intervento di somma urgenza a causa di un evento non prevedibile" concludono.