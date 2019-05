Rapine in centro a giovanissimi: altri tre membri della "Compagnia del Ponte" nei guai

Botte, violenze e rapine per pochi euro. In centro Monza come sullo schermo della PlayStation, come i gangster di GTA. La polizia di Stato a Monza ha arrestato e denunciato altri membri della banda nota come "La Compagnia del Centro".

In manette è finito M.C.E., un minorenne domenicano mentre U.C., un neodiciottenne italiano, residente in città, e un 21enne monzese A.A., sono stati invece denunciati.

I tre membri, responsabili di rapine ai danni di giovanissime vittime commesse a Monza nei giorni scorsi, sono stati identificati dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Monza che lo scorso aprile hanno sgominato la gang del "Ponte", arrestando sei membri che, oltre alle violenze, i furti e le rapine commesse, si erano anche resi responsabili di un tentato omicidio.

Nei giorni scorso per A.A., 21enne residente a Monza, è scattata una denuncia per i reati di rapina e ricettazione commessi nei confronti di un altro giovane. Martedì mattina invece i poliziotti hanno arrestatio M.C.E. cittadino dominicano minorenne e denunciato in stato di libertà U.C. italiano da poco diciottenne, entrambi residenti a Monza, che, in concorso tra loro, poco prima avevano commesso in via Manzoni una rapina in danno di due giovanissimi.



Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, anche questi tre giovanissimi sono membri della “Compagnia del Centro”, banda sgominata con sei arresti un mese al termine dell’operazione “G.T.A. – Monza”, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per diverse rapine ed un tentato omicidio.