Evade dagli arresti domiciliari per la quarta volta: 23enne arrestato alla fermata dell'autobus

E’ evaso dagli arresti domiciliari. E quando i carabinieri di Seregno si sono trovati di fronte il 23enne per l'ennesima volta non riuscivano a credere ai loro occhi.

Domenica sera il ragazzo, di Meda, si è allontanato dalla sua abitazione. Non più in treno, ma con un autobus. Così sperava di eludere la sorveglianza dei militari. Invece, ha trovato i carabinieri che lo stavano aspettando alla fermata, quando la sera ha fatto ritorno a Meda dopo una fuga a Milano. Solo una settimana fa era evaso per – aveva riferito ai carabinieri – andare a trovare una ragazza, con la quale aveva trovato l’occasione di iniziare una relazione.

Un’altra volta era evaso e aveva preso il treno, per andare a Milano. Il giovane, era finito ai domiciliari per aver commesso un furto quando era ancora minorenne, e anche in quell’occasione era fuggito. Ora rischia di aggravare in modo serio e allungare in modo significativo la propria detenzione in carcere.