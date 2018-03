Sold out per Tomorowland, tutto esaurito cinque mesi prima dell'evento

Mancano ancora cinque mesi all'evento e Unite with Tomorrowland ha già registrato il sold out. A poche ore dall’apertura delle prevendite, il festival di musica dance ed elettronica che il prossimo 28 luglio farà tappa nel Parco di Monza ha esaurito i biglietti. Dal 2 marzo dunque non sarà possibile acquistare i ticket, diversamente da quanto comunicato in precedenza.

"Questa tranche di biglietti è stata accessibile solo a coloro che in questi giorni si sono pre-registrati sul sito www.tomorrowland.com. Domani, 2 marzo, non sarà messa a disposizione una nuova tranche di biglietti per l’Italia" hanno fatto sapere gli organizzatori.

"Con questo veloce sold out ci avete dimostrato che siete in migliaia a condividere il nostro entusiasmo per Unite. Speriamo di riuscire ad accontentare anche qualche fan in più rimasto senza biglietto" affermano dalla società italiana organizzatrice 5 Guys Company.

Grazie alla connessione via satellite il festival sarà sincronizzato con tutte le sette location coinvolte. Sabato 28 luglio insieme a Monza, balleranno per l'evento UNITE With Tomorrowland anche Abu Dhabi, Libano, Malta, Messico, Spagna e Taiwan, alternando le loro straordinarie line up al collegamento via satellite con Boom dove la scorsa estate l'appuntamento aveva richiamato 400mila persone.