Undici sospetti bocconi avvelenati trovati a Monza in un giardinetto: la segnalazione

Undici sospetti bocconi avvelenati sono stati rinvenuti nell'are verde dedicata ai cani in via Adigrat, a Triante.

Nei pressi dei giardinetti è comparsa anche la comunicazione della polizia locale che informa i cittadini e i proprietari di animali del rinvenimento potenzialmente pericoloso sia per la salute degli amici a quattro zampe che delle persone che dell'ambiente. Non è la prima volta che nel capoluogo brianzolo scatta l'allarme per la presenza di sospette esche avvelenate o conteneti oggetti appuntiti.

In caso di rinvenimento di polpette avvelenate o sospetti bocconi pericolosi è necessario informare la polizia locale. Per evitare che le segnalazioni restino solo virtuali e circolino attraverso i social network, Barbara Zizza, dell'associazione Monza a 4 Zampe, ha invitato i cittadini e i detentori di animali a seguire la procedura corretta per le segnalazioni.

"Visto la segnalazione e il ritrovamento di 11 sospetti bocconi avvelenati presso l'area cani di via Adigrat (zona Triante) Monza vorrei ripassare con voi la procedura corretta affinché le segnalazioni vengano fatte a chi di dovere e non solamente su Facebook".

"Se si ritrovano esche sospette avvisare subito la polizia locale. Esiste per Monza un numero di emergenza 039 2816259 oppure comporre il 112 . Non toccate o maneggiate in nessun caso i bocconi senza le dovute precauzioni e non buttateli nei cestini. Sarà compito della polizia locale prelevarli e fare segnalazione recapitando al' ATS i campioni per le analisi necessarie ed eventuale denuncia".

"Questi atti criminali mettono a rischio non soltanto gli animali ma anche le persone, in primis i bambini Bisogna segnalare tempestivamente perché gli avvelenatori sono criminali pericolosi socialmente, come tali vanno quindi trattati e puniti" ha detto Barbara Zizza, Monza a 4 Zampe.

Qualche settimana fa una scoperta simile era stata fatta a Lissone dove in un'area verde, per tre giorni di seguito, erano stati rinvenuti bocconi avvelenati prelevati dalla polizia locale e recapitati alla Ats per le analisi.