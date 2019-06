Cena in Bianco a Monza, svelata la location: pronta a vestirsi a festa via Gerardo dei Tintori

Sabato 16 giugno, in occasione della Cena in Bianco, a Monza sarà via Gerardo dei Tintori a vestirsi di un "look total white".

E' stata svelata la location della quinta edizione dell'Unconventional Dinner che quest'anno vedrà protagonista uno degli angoli caratteristici di Monza, lungo il fiume Lambro.

"La Cena in Bianco è un'occasione per vivere la città in maniera insolita: una grande festa in cui si cenerà tutti insieme all'aperto...sotto un cielo di stelle" spiegano gli organizzatori. "Sarà una serata magica, suggestiva e coinvolgente in un luogo unico e speciale, dove tutto deve essere “total white”. L'evento è gratuito e aperto a tutti".

Dopo l'esordio nel 2015 in piazza Trento e Trieste con 800 partecipanti, l'iniziativa è riuscita a coinvolgere sempre più monzesi ed è arrivata a vestire di bianco e di festa alcuni dei luoghi storici del capoluogo brianzolo, dalla Villa Reale all'Arengario ai Boschetti Reali.

“Ora torniamo a vestire di “bianco e di magia” un luogo speciale per Monza" annuncia Lorena Sala, organizzatrice dell’edizione di Monza e socia promotrice di CENA IN BIANCO® UNCONVENTIONAL DINNER®. Appuntamento dunque sabato 16 giugno (Qui le informazioni su come partecipare).