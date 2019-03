Cervo a spasso nel parco, incredibile "salvataggio" a Cavenago Brianza

Un cervo "a spasso" nel Parco. Incredibile recupero sabato mattina in Brianza.

Gli agenti della polizia provinciale e del corpo Brianza Est nella mattinata del 30 marzo sono intervenuti in un parco pubblico del comune brianzolo dove era stata segnalata la presenza di un cervo di oltre 200 chili.

Un cervo nel parco a Cavenago

L'animale, probabilmente arrivato dalle montagne della Bergamasca e giunto fino alla Brianza, si è ritrovato a peregrinare senza meta nella cittadina, finendo nel parchetto, tra panchine e giostrine. "Non si tratta del primo episodio ma i nostri uomini sono preparati a far si che questi particolari incontri si risolvano senza incidenti per l’animale e per la cittadinanza" ha detto il presidente Roberto Invernizzi.

Già a marzo 2017 gli agenti della polizia provinciale erano stati al lavoro, insieme alle Guardie Ecologiche Volontarie, a Monza, in zona Cederna. Un cervo di oltre 350 chili si era avventurato nel capoluogo brianzolo, perdendo l'orientamento ed era stato recuperato nel corsello dei box di un'abitazione.