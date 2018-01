Il maestoso ciliegio selvatico di Besana Brianza diventa un "monumento"

Per i brianzoli e i tanti amanti del verde della Lombardia era già un "monumento". Adesso il ciliegio selvatico di Besana Brianza, situato nella frazione di Zoccorino, tra sentieri e campi verdi, è stato ufficialmente riconosciuto nell'elenco degli Alberi Monumentali d'Italia con certificazione del ministero delle politiche agricole.

Il maestoso ciliegio ogni anno, in primavera, quando i suoi rami si riempiono di fiori, è una delle mete preferite dei tanti appassionati che si spostano per ammirare lo spettacolo dell'Hanami, la fioritura dei ciliegi.

Ora il ciliegio di Besana Brianza, a cui era già stata dedicata anche una pagina Facebook, è tra gli oltre 2.400 alberi che si contraddistinguono per l'elevato valore biologico ed ecologico (età, dimensioni, morfologia, rarità della specie, habitat per alcune specie animali), per l'importanza storica, culturale e religiosa che rivestono in determinati contesti territoriali.