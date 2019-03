Controlli della polizia locale ai Boschetti, spuntano due coltelli e la droga

Due coltelli, un telefono cellulare e dell'hashish. Questo è quanto martedì mattina gli agenti della polizia locale di Monza hanno rinvenuto ai Boschetti Reali. Le due armi bianche e la droga (17 grammi in totale), abbandonate nell'area purtroppo nota per l'attività di spaccio, appartenevano probabilmente a qualche pusher attivo in zona.

Il materiale è stato sequestrato a carico di ignoti dalla polizia locale che, nella stessa giornata, hanno anche contestato l'assunzione di stupefacenti a due soggetti fermati nei giardini della Villa Reale (marijuana) e in via Mosè Bianchi (cocaina).

Un minorenne, invece, è stato beccato nei giardinetti di via Artigianelli mentre stava spacciando hashish, a lui è stato contestato anche il porto abusivo di armi; denunciato anche un maggiorenne, sorpreso a spacciare marijuana nello stesso parchetto.