A Monza arriva il comando provinciale dei vigili del fuoco: ecco il nuovo comandante

A Monza è arrivato anche il comando provinciale dei vigili del fuoco. Lunedì mattina si è ufficialmente insediato il nuovo comandante provinciale, l'ingegner Claudio Giacalone. Dopo un saluto al personale in servizio nella caserma di via Cavallotti, il neocomandante che rivestirà l'incarico in Brianza per il prossimo biennio, ha incontrato la stampa e si è presentato alla città.

Le sirene del comando di Monza, che ora non è più dipendente da Milano, hanno "suonato" a festa in segno di augurio e buon auspicio per l'avvio delle attività del nuovo comando provinciale.

Chi è il nuovo comandante

Originario di Mazara del Vallo (TP), l’ingegner Giacalone, 56 anni, laureato in Ingegneria Civile Trasporti e in Ingegneria per la Sicurezza del Lavoro e dell’Ambiente, dal 1994 è in servizio presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Dopo un periodo in servizio come funzionario tecnico presso il Comando provinciale di Como fino al 2009, è stato nominato Primo Dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2009. Dal 2009 al 2011 ha assunto l'incarico di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno e ha partecipato agli interventi di soccorso per il terremoto dell’Aquila (2009).

Poi l’incarico di Dirigente Vicario al Comando provinciale di Milano dal 2011 fino al 2017 fino all’approdo ad Alessandria. Autore di numerosi libri e pubblicazioni nel campo della sicureza antincendio, Giacalone ha fatto parte del gruppo di lavoro ministeriale per la predisposizione del nuovo regolamento di semplificazione delle procedure di prevenzione incendi, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Durante la permanenza al Comando dei Vigili del fuoco di Milano si è anche occupato della gestione dei grandi eventi tra cui la visita del Pontefice Papa Francesco a Milano e Monza (900.000 persone). E’ attualmente componente del gruppo di lavoro ministeriale per la predisposizione della nuova norma di sicurezza antincendio sui locali di pubblico spettacolo, redatta secondo il Codice di prevenzione incendi.