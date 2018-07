Crolla il manto stradale in un cantiere in centro Monza

Un intervento delicato per scongiurare una fuga di gas in un cantiere in centro città. Nella serata di lunedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cesare Cantù dove alcuni residenti dell'area a ridosso dello scavo di un cantiere per il teleriscaldamento avevo notato un leggero cedimento del manto stradale, temendo un eventuale crollo che avrebbe coinvolto anche una conduttura del gas presente nel tratto.

I pompieri si sono calati nello scavo e hanno effettuato le operazioni per mettere in sicurezza la tubatura e, poco dopo, si è verifucato il crollo che ha interessato una porzione di terreno e di manto stradale. L'impatto che i detriti hanno avuto sul tubo però, grazie alle operazioni effettuate dai pompieri, non ha causato danni.

Nel video si vede il momento del cedimento in presa diretta.

(Immagini Daniele Bennati/MonzaToday)