Sorpreso durante un controllo stradale con la droga in auto, patente ritirata

Il posto di blocco della polizia locale e la droga nascosta in auto. Mercoledì mattina a Monza, all'altezza della Villa Reale gli agenti del comando di via Marsala hanno fermato un automobilista in transito durante un servizio di controllo.

Nella vettura l'uomo nascondeva della droga e per questo motivo per il conducente è scattato il ritiro della patente. Infatti il possesso di sostanze stupefacenti, se contestato a un soggetto alla guida, prevede il ritiro della patente per trenta giorni.

Questo non è stato l'unico intervento effettuato dalla polizia locale in contrasto allo spaccio di droga in città. Martedì infatti gli agenti hanno anche contestato l'assunzione di stupefacenti a due soggetti fermati nei giardini della Villa Reale (marijuana) e in via Mosè Bianchi (cocaina).

Un minorenne, invece, è stato beccato nei giardinetti di via Artigianelli mentre stava spacciando hashish, a lui è stato contestato anche il porto abusivo di armi; denunciato anche un maggiorenne, sorpreso a spacciare marijuana nello stesso parchetto.