Tentano di far saltare la cassaforte della banca a Busnago ma falliscono: banditi in fuga

Dopo il colpo (con arresto) a Cologno Monzese e il furto a Colnago, frazione di Cornate d'Adda, nella notte di sabato, i ladri sono tornati a colpire i bancomat in Brianza.

Questa volta è toccato allo sportello della filiale della Banca Popolare di Busnago dove però i malviventi hanno fallito. La banda, entrata in azione nella notte di mercoledì, si è prima aperta un varco nella porta di ingresso posteriore dell'istituto di credito usando un tombino per sfondare il vetro e poi ha tentato di far esplodere la cassaforte all'interno della banca con un ordigno rudimentale. Qualcosa però è andato storto e i bandito sono stati costretti a fuggire via a mani vuote. I ladri infatti nonostante abbiano piazzato una mini carica esplosiva sulla cassaforte presente in un ufficio non sono riusciti ad aprirla.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Vimercate che ora indagano, anche attraverso le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza, per rintracciare i responsabili dell'accaduto. A parte i danni superficiali alla cassaforte che è risultata leggermente annerita, dentro la filiale tutto è risultato in ordine e non ci sono stati danni strutturali.