Incidente sul lavoro in una fabbrica di Lesmo: operaio perde un dito della mano destra

Incidente sul lavoro nella mattinata di giovedì 12 luglio in un'azienda di via Fratelli Cervi a Lesmo, in Brianza: un operaio ha perso due falangi dell'indice della mano destra.

Tutto è accaduto intorno alle 9.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'uomo, secondo quanto trapelato, stava lavorando con un macchinario quando è avvenuto l'incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

Il 69enne è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso, dove i medici cercheranno di riattaccargli il dito. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, per i rilievi sono intervenuti i vigili della polizia locale di Lesmo. È l'ultimo di una serie di incidenti sul lavoro, venerdì 6 luglio una disgrazia in una fabbrica di Cesano Maderno era costata la vita a un operaio.