Camion con mangime si ribalta, la rotonda invasa dal mais: traffico in tilt

Una "spiaggia" a Monza. Senza sabbia, fatta di granelli di mais. Insolito "spettacolo" lunedì mattina alla rotonda di Sant'Albino lungo viale Stucchi. Un camion che trasportava mangime per animali, pochi minuti prima delle sette, ha perso il controllo all'altezza della rotonda del cimitero e ha urtato contro il cordolo, ribaltandosi. Un incidente che fortunatamente non ha provocato alcun ferito e ha interessato un solo mezzo, con il conducente che ne è uscito illeso.

Il carico è finito in strada e in mezzo alla rotonda: la "montagna" di mais e mangime per polli, accumulata nell'area verde come se fosse una duna di sabbia, non è passta inosservata. Sono stati tanti gli automobilisti che si sono fermati a osservare che cosa era accaduto: qualcuno ha anche tirato fuori il cellulare mentre era al volante e l'ha usato per immortalare la scena, violando il codice della strada. E cinque di questi sono stati multati dalla polizia locale di Monza per la violazione.

Il ribaltamento

Secondo una prima ricostruzione il conducente del mezzo pesante, un 60enne di Cuneo, uscito illeso dal sinistro, sarebbe stato costretto a effettuare una devizione verso destra che l'ha portato a urtare il cordolo della rotonda e a perdere il controllo del mezzo, ribaltandosi.

Traffico e code

Inevitabili le lunghe code che si sono formate nel tratto fin da subito, visto anche l'orario di punta. Il pronto intervento degli agenti della locale, dei vigili del fuoco e della ditta incaricata della pulizia della strada ha limitato i danni ma lungo l'arteria monzese la viabilità è rimasta a lungo paralizzata lunedì mattina. A recuperare il mezzo pesante, adagiato sul fianco della rotonda, è stato il soccorso stradale Agliata che, con una sola manovra, ha girato il camion.