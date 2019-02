Incidente nel parcheggio dell'Esselunga: mette la retro e travolge una anziana

Un'anziana di 88 anni è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo l'anziana di 88 anni che nel pomeriggio di mercoledì 13 febbraio è stata travolta da un'auto in retromarcia nel parcheggio dell'Esselunga di via Brembo a Monza.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. In un primo momento le condizioni della donna sono apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente i traumi riportati si sono rivelati meno gravi del previsto ed è stata accompagnata all'ospedale in codice giallo.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Monza, intervenuta sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'incidente sia avvenuto durante una manovra.