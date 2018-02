Desio, uomo investito e ucciso da un treno in stazione: ritardi e disagi per i pendolari

(Immagini Daniele Bennati/MonzaToday)

Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno-merci in transito lungo un binario alla stazione di Desio. E' accaduto pochi minuti prima delle 10.30 di martedì mattina e sul posto si sono precipitati i soccorsi in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica insieme ai carabinieri di Desio e alla polizia ferroviaria.

Purtroppo per la vittima non c'è stato nulla da fare. Ancora non è nota la dinamica dell'accaduto e non si conosce ancora l'identità della persona deceduta che era un uomo di mezza età.

"A causa dell'investimento di una persona, avvenuto nei pressi della stazione di Desio, e il conseguente intervento da parte delle Autorità competenti, i treni potranno subire ritardi di circa 120 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni. Prestare attenzione ai monitor e agli annunci in stazione" si legge nella nota indirizata ai viaggiatori sul sito di Trenord che non è titolare del convoglio coinvolto nell'investimento.

Al momento si registrano disagi e ritardi lungo le linee Saronno-Seregno-Milano-Albairate e Chiasso-Como-Monza-Milano.