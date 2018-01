Muggiò, 15 multe al giorno e sempre più veicoli senza assicurazione e senza revisione

Sono 5384 le contravvenzioni registrate dalla polizia locale di Muggiò nel 2017: più di 15 al giorno. Tante, in un comune di 23400 abitanti. Lunga la casistica delle violazioni. La più diffusa è quella della mancata revisione dei veicoli: ben 92. Seguno 28 indisciplinati beccati a guidare mentre parlavano al telefono cellulare, e 15 per la patente scaduta e addirittura quattro per guida senza patente.

Pesanti anche i numeri degli incidenti: nel 2017 sul territorio di Muggiò sono stati ben 78, con 56 feriti. Sono 89 invece le missioni di supporto alle operazioni dei carabinieri. Sono stati 85 i controlli sulle attività commerciali mentre 92 le segnalazioni per disturbo della quiete pubblica. Tra le novità, l’arrivo del drone vigile e il potenziamento di un servizio già collaudato da anni: quello dei nonni vigile.