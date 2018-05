Nuovo sgombero alla ex Diefenbach, forze dell'ordine in via Borgazzi

E' in corso dalle prime ore di mercoledì mattina uno sgombero nell'area della ex Diefenbach, a Monza.

Agenti della polizia di Stato del commissariato di Monza, personale della polizia locale cittadina, carabinieri e vigili del fuoco sono impegnati in via Borgazzi nel capannone dismesso che un tempo ospitava una fabbrica e oggi è diventato un ricovero di fortuna per senzatetto e luogo di degrado.

Non si tratta del primo intervento delle forze dell'ordine nell'area: l'ultimo blitz infatti risale allo scorso luglio quando alla presenza dell'assessore alla Sicurezza Federico Arena i locali fatiscenti erano stati abbandonati e la ex fabbrica riconsegnata alla proprietà.

In quell'occasione nell'ex fabbrica non era stato trovato nessun occupante ma solo cumuli di rifuti, giacigli, bombole di gas e masserizie.