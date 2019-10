Al via le prove di carico sui ponti: strada chiusa per il test in via Aliprandi e via Annoni

Al via le "prove di carico" sui ponti di Monza. Sono inziati martedì 1 ottobre i test sui primi due ponti monzesi della lista: quello di via Annoni e di via Aliprandi.

Nella giornata di martedì, dalle 8 alle 18, sui ponti di via Aliprandi e di via Annoni, effettueranno diversi passaggi camion pieni di sabbia, con carichi crescenti, in modo da verificare l’elasticità del ponte per definire una portata limite di sicurezza. Inoltre saranno posizionati sensori in grado di leggere il comportamento dei ponti. Al termine delle verifiche sarà possibile pianificare per ciascun ponte un progetto di manutenzione straordinaria personalizzato che potrà andare dal semplice consolidamento ad interventi più pesanti. Durante le prove è prevista la chiusura temporanea delle strade interessate e il divieto è valido per i pedoni, i veicoli e i velocipedi.

I prossimi test

Martedì 8 ottobre, dalle 22 alle 6, toccherà al ponte di via Zanzi, martedì 15 ottobre, dalle 22 alle 6, sarà la volta del ponte di via Visconti e, infine, venerdì 18 ottobre, sempre dalle 22 alle 6, si chiuderà con il ponte di via Fermi.