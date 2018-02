Tutto pronto per la nuova edizione delle Pulizie di Primavera: appuntamento il 15 aprile

Domenica 15 aprile Monza si prepara a tornare a "splendere" grazie alla collaborazione e all'impegno della città. Fervono infatti i preparativi per la nuova edizione delle Pulizie di Primavera, la giornata di impegno civico dedicata alla città che da anni coinvolge migliaia di persone che volontariamente sceglieranno di prendersi cura di Monza.

La manifestazione, giunta alla sesta edizione, lo scorso anno ha raggiunto il record di quattromila partecipanti con la presenza entusiasta di intere famiglie, gruppi, associazioni e amici impegnati nei vari “cantieri” sparsi per la città.

“Ripuliremo giardini e spazi pubblici, tinteggeremo e sistemeremo le aule scolastiche e cancelleremo insieme orribili scritte e graffiti dai muri – anticipa il Sindaco nella lettera di invito rivolta alle realtà associative di Monza - Coinvolgeremo anche alcuni protagonisti della street-art per colorare alcuni luoghi della città oggi sporchi e anonimi”.

Come partecipare

Tutti possono dare la propria adesione: scuole, associazioni, consulte di quartiere, club di servizi, piccole e grandi aziende, comitati di condominio e gruppi di amici. Ognuno diventerà protagonista di questo importante appuntamento civico. Partecipare è facile: si può costituire un gruppo di almeno 10 persone, individuare un intervento specifico e comunicare la propria disponibilità al Comune attraverso il modulo compilabile direttamente on line sul sito www.comune.monza.it. L’Amministrazione Comunale programmerà gli interventi e fornirà quindi il materiale eventualmente necessario. Per motivi organizzativi la scheda dovrà pervenire, possibilmente, entro e non oltre il 26 marzo 2018. Tutte le richieste saranno valutate e prese in considerazione. Appena sarà possibile, prima della data della manifestazione, sarà pubblicata la mappa completa degli interventi previsti.