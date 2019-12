La banda della ruspa torna in azione, spaccata a Vimodrone nella notte al benzinaio

La "banda della ruspa" ha colpito ancora. Ma questa volta però i ladri hanno abbandonato, tra le macerie del distributore, l'escavatore usato come "arma" e sono scappati via a mani vuote.

I malviventi - tre soggetti secondo quanto al momento ricostruito - sono entrati in azione alle 4.35 della notte tra lunedì e martedì presso il distributore Tamoil di Vimodrone lungo la strada Padana. Dopo aver rubato una ruspa da una cava situata nelle vicinanze la banda si è diretta sul piazzale del benzinaio e ha messo in atto il piano, colpendo con il braccio dell'escavatore le colonnine del self service. Qualcosa però è andato storto e la banda è stata costretta alla ritirata, fuggendo a mani vuote, senza essere riuscita a rubare nulla.

Solo qualche tempo fa un colpo simile era stato messo a segno lungo la Milano-Meda ai danni di un altro distributore a Paderno Dugnano, prima ancora i malviventi - non è ancora chiaro se si tratti della stessa banda - erano entrati in azione a Busnago, presso il benzinaio Q8 all'interno del centro commerciale Il Globo. Sul tentato furto di Vimodrone indagano ora i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni.

(Foto Franco Bagini/Facebook)