Scuolabus senza cinture e "inaffidabili", stop a due mezzi a Cogliate e Cesano Maderno

Non potranno più accompagnare a scuola bambini e ragazzi fino a che non verranno effettuati alcuni interventi di messa in sicurezza. Due scuolabus a Cesano Maderno e a Cogliate sono stati fermati dai carabinieri della Tenenza cittadina guidata dal sottotenente Sebastiano Ciancimino e sospesi dalla circolazione in seguito a un controllo effettuato nella mattinata di martedì 18 febbraio che ha visto la collaborazione dei tecnici della Motorizzazione Civile di Milano.

Dagli accertamenti è emerso che i due scuolabus - entrambi in servizio per conto della stessa azienda che fornisce il servizio nei due comuni - presentavano alcune anomalie che non garantivano standard di affidabilità: dalle predisposizioni di sicurezza fino ai tergicristalli non funzionanti. Su uno dei due pullman riservati al trasporto scolastico inoltre è stata riscontrata l'assenza delle previste cinture di sicurezza. I mezzi inoltre circolavano senza documentazione ed erano sprovvisti anche della necessaria autorizzazione provinciale.

Entrambi i mezzi momentaneamente non potranno più circolare: saranno sospesi dal servizio fino alla completa messa a norma. Poi saranno sottoposti a una seconda revione e, in caso di parere positivo, i ragazzi potranno nuovamente salire a bordo. In seguito al controllo sono stati elevati verbali per tredici violazioni al codice della strada e sono scattate multe per un totale di 1500 euro. Già a inizio febbraio a Seveso erano stati controllati e sospesi dalla circolazione altri tre scuoalbus che presentavano irregolarità.