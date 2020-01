Agrate, strada chiusa per i lavori al ponte di via Archimede dopo l’incidente di novembre

Resterà chiuso almeno fino a metà febbraio il tratto di via Archimede a ridosso della strada provinciale 13 Monza-Melzo, ad Agrate Brianza. Dopo il danneggiamento di alcune travi della struttura avvenuto a novembre, quando un camion con la gru accidentalmente sollevata si era incastrato sotto il ponte, è stato programmato l’intervento di ripristino e in questi giorni sono in corso le operazioni di allestimento del cantiere.

Dai primi di gennaio il tratto di via Archimede a ridosso del ponte è stato chiuso al traffico, per consentire le prime operazioni di montaggio del ponteggio - che si concluderanno domenica 12 gennaio – propedeutiche all’avvio delle operazioni di “ricostruzione geometrica e materica delle superfici di travi lesionate dagli urti, unitamente alla sistemazione degli impianti interferenti” già nella prossima settimana.

Lavori in corso sul ponte: strada chiusa

Durante il periodo di chiusura del tratto stradale sarà consentito il passaggio solo ai pedoni e alle biciclette condotte a mano. Il passaggio dei pedoni verrà comunque opportunamente regolamentato in funzione della tipologia e del livello di rischio delle attività in corso di svolgimento.

Da 27 gennaio 2020 sono programmate le operazioni di consolidamento di tutte le travi danneggiate, consistenti nell’applicazione di fibre polimeriche di rinforzo, oltre che il montaggio delle strutture ausiliarie metalliche a mensola agli appoggi delle due travi centrali più compromesse.

La conclusione dei lavori – che ammontano a circa 250mila euro di danni – è prevista per metà febbraio, quando sarà programmata anche una prova di carico che, data l’esigenza di posizionamento di mezzi pesanti lungo la SP13, verrà eseguita in notturna.

Modifiche alla viabilità anche sulla provinciale

Poiché le fibre polimeriche di rinforzo, a garanzia di una buona e corretta riuscita della lavorazione, richiedono che l’applicazione venga eseguita a idonee temperature e su strutture il più possibile “a riposo”, dal 27 gennaio sarà indispensabile istituire anche sensi unici alternati regolati da semafori lungo il tratto di SP13 corrispondente al ponte, in modo da garantire che metà impalcato risulti scarico dalle sollecitazioni indotte da traffico veicolare. Inoltre, considerate le rigide temperature invernali, il soggiacente tratto di via Archimede dovrà essere chiuso con teli e riscaldato con termoconvettori.

“I tecnici provinciali si sono messi subito al lavoro per trovare velocemente la migliore soluzione per riabilitare l’uso del ponte, contenendo il più possibile disagi e tempi. – spiega il Presidente della Provincia MB Luca Santambrogio – Sappiamo che quel tratto di provinciale è molto trafficato e che la decisione presa avrà inevitabilmente delle ripercussioni sulla viabilità locale, ma chiediamo pazienza e collaborazione. Purtroppo, per riparare i danni causati dall’automezzo e farlo velocemente garantendo condizioni di sicurezza, l’unica soluzione possibile è l’interdizione totale al traffico del tratto di via Archimede, mantenendo comunque la possibilità di passaggio per i soli pedoni.

L’ipotesi di approntamento di sensi unici alternati avrebbe comportato smontaggi e rimontaggi del ponteggio, con conseguente dilatazione dei tempi ed amplificazione di disagi e costi. Intanto la Provincia ha aperto la pratica di sinistro verso l’assicurazione della società il cui mezzo ha danneggiato il ponte, per il risarcimento di tutte le spese sostenute”.