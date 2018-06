Mattinata da incubo per i pendolari: ancora cancellazioni a raffica sulla linea S9 di Trenord

Ancora disagi nella mattinata di martedì 19 giugno per i pendolari della linea Trenord Saronno-Seregno-Milano-Albairate: la società ha cancellato otto convogli e ne ha limitato uno nel percorso.

Non è la prima volta, anzi: i disagi sulla linea si protraggono da fine maggio e un fatto analogo è avvenuto nella mattinata di lunedì 18 giugno quando l'azienda di Piazzale Cadorna ha cancellato dieci treni.

Le motivazioni? Non è dato sapersi. In un primo momento era trapelato che le cancellazioni sarebbero dovute alla cronica mancanza di personale Trenord. L'azienda non riuscirebbe a concedere gli straordinari ai (pochi) dipendenti in organico. L'equazione è presto fatta: pochi dipendenti, nessuno straordinario: riduzione del servizio e quindi treni cancellati. Lo scorso 31 maggio l'azienda aveva spiegato che le corse cancellate erano legate a un guasto "a un convoglio che effettua quelle corse che non è stato possibile sostituire". Anche oggi non è chiaro perché i treni siano stati cancellati.

I treni cancellati