Uomo investito da un treno in stazione a Monza: 35enne trasportato al San Gerardo

E' apparso confuso e disorientato ma cosciente ai soccorritori che per primi si sono precipitati tra i binari dove un treno in transito lo ha investito. E' vivo il 35enne straniero che nel tardo pomeriggio di lunedì a Monza, in stazione, è rimasto vittima di un investimento la cui dinamica è ancora al vaglio della polizia ferroviaria.

In stazione a Monza pochi minuti dopo le 18, nell'ora di punta in cui centinaia e centinaia di viaggiatori affollano le banchine, sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza e i soccorsi del 118 preallertati in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica insieme alla polizia ferroviaria. L'investimento è avvenuto all'altezza del binario 4 e i soccorritori hanno prestato assistenza tra i binari, sotto gli occhi dei viaggiatori.

In stazione è intervenuta anche una volante di agenti del Reparto Mobile della polizia di Stato che ha cercato di contenere i curiosi per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso. Al loro arrivo i vigili del fuoco di Monza hanno trovato la vittima ancora incastrata sotto il convoglio e hanno operato per liberare il 35enne dalla morsa del treno. Nonostante la centrale operativa avesse già predisposto l'invio sul posto del carro soccorso, i pompieri sono riusciti a operare senza dover sollevare il convoglio con la collaborazione dei sanitari del 118.

Guarda il video | Soccorsi in azione

Il 35enne è stato intubato e trasferito con un'ambulanza in ospedale al San Gerardo: secondo quanto riferito dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza in seguito all'investimento e al contatto con il convoglio l'uomo non ha subito l'amputazione di nessuna parte del corpo ma è stato colpito a un arto superiore, all'addome e alla testa.

Inevitabili le ripercussioni sulla cirolazione ferroviaria in seguito all'incidente: intorno alle 18.30 la circolazione è stata completamente bloccata lungo la linea Chiasso-Como-Monza-Milano e si sono accumulati ritardi anche lungo le altre direttrici brianzole. La cirolazione è regolarmente ripresa intorno alle 19.30.

Sono in corso le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.