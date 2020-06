Il fascino del drive-in a Monza: l'Autodromo diventa un cinema sotto le stelle

Il cinema da vivere comodamente seduti a bordo della propria auto. In uno dei luoghi simbolo della Velocità. L'Autodromo di Monza per l'estate si trasforma in un enorme drive-in dove rivivere il fascino del cinema sotto le stelle degli Anni Cinquanta nato in America e importato in tutto il mondo. Un'idea che arriva dal passato ma che guarda al futuro e reinventa modalità nuove per vivere in sicurezza intrattenimento e proiezioni ai tempi del Covid.

Il tradizionale connubio Auto e Velocità che da sempre è il simbolo di Monza si arricchisce grazie alla magia del cinema. Si comincia venerdì 3 luglio con un classico Disney: il film "La Bella e La Bestia". "Cinema, auto e Autodromo sono il mix del successo di questo progetto" - spiega il Sindaco Dario Allevi - "l drive-in è un fatto sentimentale, emozionale, ma questo progetto ha anche concrete ricadute sul territorio: è, infatti, un volàno per il settore cinematografico, in attesa delle riaperture delle sale in autunno, e un supporto alle nostre imprese che hanno subito le chiusure per l’emergenza sanitaria. Inoltre è uno romantico strumento per far tornare le persone a vivere momenti di socialità, cultura e divertimento con tutte, però, le cautele e garanzie possibili".

Il drive-in nell'area Paddock

Sarà l’area Paddock 2 a trasformarsi in un enorme cinema drive-in di 13 mila metri quadri lungo il rettilineo che porta alla Parabolica. Qui per nove serate, nel corso di tre weekend da venerdì 3 a domenica 19 luglio, potranno essere ospitate fino a cinquanta vetture e l'area sarà disponibile anche per cenare. Il film sarà proiettato su uno schermo ledwall di 22 metri quadrati (alto 3 metri e largo 7 metri e mezzo) con un audio frontale e ulteriori rimandi laterali e gli spettatori potranno assistere allo spettacolo anche fuori dalla propria auto sulle sdraio che saranno disponibili nell’area assegnata. L'accesso sarà possibile solo successivamete alla misurazione della temperatura corporea a partire dalle ore 20 mentre l’inizio della proiezione avverrà alle 21.30.

"Innovazione è stata la parola d’ordine alla base di questo progetto" - racconta l’Assessore alla Cultura Massimiliano Longo - "Avevamo bisogno di inventarci qualcosa di nuovo per dare a molte famiglie l’opportunità di uscire di casa, dopo il lungo lockdown, e trovare, in un ambiente sicuro, un po’ di evasione. Senza dimenticare i commercianti e le famiglie che hanno subito pesantemente gli effetti della pandemia. Per questo abbiamo deciso di destinare alle imprese in difficoltà la metà dei ricavi della vendita dei biglietti: una boccata d’ossigeno e un gesto di vicinanza. I drive-in arrivano dal passato, ma sembrano essere stati fatti apposta per una pandemia globale come quella che stiamo vivendo".

"Spero che il drive-in possa essere accolto dai cittadini con lo stesso entusiasmo con cui lo abbiamo progettato insieme ai nostri partner. In circuito sarà possibile rivivere un'atmosfera d'altri tempi, trascorrendo una piacevole serata con cena e cinema sotto le stelle. Il nostro obiettivo nei mesi futuri sarà di organizzare altre iniziative che siano di arricchimento al nostro tradizionale calendario di motorsport per rafforzare ulteriormente la nostra proposta al pubblico" ha aggiunto Pietro Benvenuti, Direttore Generale dell’Autodromo Nazionale Monza.

Biglietti e film in cartellone

Il costo del biglietto è di 6 euro a persona (gratuito per bambini fino a 6 anni compiuti) e potrà essere acquistato solo online sul portale www.ticketSMS.it. Il 50% della vendita dei biglietti contribuirà ad un fondo del Comune di Monza per aiutare le attività e le imprese artigianali in difficoltà a causa del lockdown.

Il programma prevede le seguenti proiezioni: venerdì 3 luglio - «La Bella e la Bestia» (cartoon – di Gary Trousdale e Kirk Wise); sabato 4 luglio - «Grease» (di Randal Kleiser – con John Travolta e Olivia Newton-John); domenica 5 luglio – «The Italian Job» (di Felix Gary Gray – con Mark Wahlberg, Charlize Theron e Edward Norton); venerdì 10 luglio – «La famiglia Addams» (di Barry Sonnenfeld – con Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd e Christina Ricci); sabato 11 luglio - «Flashdance» (di Adrian Lyne – con Michael Nouri e Jennifer Beals); domenica 12 luglio – «007 Spectre» (di Sam Mendes – con Daniel Craig e Monica Bellucci); venerdì 17 luglio - «Hercules» (cartoon - di John Musker e Ron Clements); sabato 18 luglio - «Footloose» (di Herbert Ross – con Kevin Bacon e Lori Singer); domenica 19 luglio – «Fight Club» (di David Fincher – con Brad Pitt e Edward Norton).