Un pianoforte in giro per il Parco di Monza (con gran finale alla Villa Reale): arriva il super concerto

Un pianoforte 'a spasso' per il parco di Monza per un concerto itinerante con gran finale alla Villa Reale. È quanto proposto nell'ambito della rassegna Monza Visionaria, in programma dal 21 al 28 giugno.

"Il mitico pianoforte mobile di Musicamorfosi - scrivono gli organizzatori - gira da mattina al tramonto negli spazi del Parco di Monza e si ferma per concerti brevi, da un minuto come il celebre Valzer di Frederic Chopin. Classico e improvvisazioni ispirate dagli alberi e dalla natura del Parco si alternano per concludere la giornata con un doppio concerto all’Arianteo in Villa Reale (tra le 20 e le 21.30)".

Il programma parte dalle 11 alle 12:30 di domenica 28 giugno per poi continuare dalle 16:30 alle 18, con performance in giro per il Parco. Poi, dalle 20 alle 21:30 il 'piano mobile' entra in Villa Reale per un concerto che vede sul palco Leo Tardin, Thomas Umbaca, Michael Jennings e Stefano Nozzoli.

Il programma della giornata