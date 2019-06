'Monza Sport Festival': decine di attività all'Autodromo, gratis

Decine di attività animeranno l'Autodromo di Monza sabato 8 e domenica 9 giugno, grazie al Monza Sport Festival, giunto alla 44esima edizione e organizzato dall’Unione Società Sportive Monza Brianza. Ad aspettare il pubblico oltre 50 discipline sportive e gare di rilievo nazionale.

Il programma

Sabato dalle 8:30 alle 12:30 si correrà in pista l’87esima Medaglia d’Oro Città di Monza, gara ciclistica del Pedale Monzese. Dalle 14:15 alle 15:30 i Piccoli Diavoli 3ruote daranno inizio alla gara paraciclistica International Hand-cycling GP Monza. Domenica 9 giugno invece occuperanno il tracciato dalle 8 alle 9:15 la Velo Virtus con una gara ciclistica a cronometro e dalle 10:40 alle 13 gli Scuderia Ferrari Club di Caprino Bergamasco, Varese e Vedano per il tributo a Michael Schumacher. Per entrambe le giornate gli spettatori potranno assistere dalle tribune a parate di moto e auto storiche.

In evidenza anche la gara regionale di tiro con l’arco degli Arcieri di Torrevilla, la gara di pattinaggio in linea e freestyle Rollercup Battle WSSA dell’Astro Roller Skating, i trofei CONI di pattinaggio, la guida al buio a cura di Patentando e il tributo ad Ayrton Senna di Daniela Asaro Romanoff. Per il programma completo dell’evento e tutte le attività previste consultare il sito www.ussm-mb.it. Ingresso e parcheggio gratuiti in Autodromo.