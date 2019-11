Dallo gnocco fritto agli arancini, ogni settimana un ristorante diverso: ecco Pop Up

Nasce nel cuore di Monza il primo Temporary Week Restaurant d'Italia: si chiama Pop Up e prevede un format innovativo. Ogni settimana la cucina, che ha aperto in via Appiani 20, ospita un ristorante diverso dall'Italia e non solo. Ad aspettare gli avventori tantissime specialità ed eccellenze gastronomiche.

"Sarà un viaggio attraverso le più amate tradizioni della cucina italiana ed internazionale", promettono i gestori del locale. Il calendario di Pop Up, in effetti, si preannuncia già gustosissimo. A fine novembre sarà Bottega Emilia con gnocco fritto e altri piatti squisiti a farla da padrona, mentre nel mese di dicembre si altreneranno le proposte culinarie lombarde di Cascina Brianza, i sapori siciliani di Casa Trinacria, il must della cucina abruzzese di Osteria Arrosticini, gli irrinunciabili Cacio e pepe di Osteria Romana e le carni di Churrascheria do Brasil. Il ristorante sarà aperto i tutti i giorni dal martedì alla domenica dalle 7 a mezzanotte.

(Il team di Pop Up)

Il calendario di Pop Up

Nel corso del mese si alterneranno ai fornelli del Temporary Week Restaurant:

- Dal 26 novembre al 1 Dicembre: Bottega Emilia

Gli chef di Gusto Parma faranno conoscere i sapori dell’Emilia Romagna, attraverso le specialità e le eccellenze gastronomiche di questa regione;

- Dal 3 al 8 Dicembre: Cascina Brianza

Si potranno assaggiare tutte le proposte culinarie Brianzole, rivisitate in chiave moderna, un tuffo nella tradizione lombarda per riscoprire i sapori della nostra terra e rivivere assieme il piacere di stare bene a tavola insieme;

- Dal 10 al 15 Dicembre: Casa Trinacria

I sapori della bella Sicilia giungono nel cuore di Monza, con gli amici di Sciattu Mio. Tra arancini e pitoni, pasta alla norma e con le sarde, pane c’a meusa e l’immancabile pane e panelle, il calore del sud arriva per riscaldarci e portarci tutti i deliziosi profumi e sapori della straordinaria isola;

- Dal 17 al 22 Dicembre: Osteria Arrosticini

Golosissimi arrosticini daranno il via a questa settimana dedicata alla tradizione abruzzese, una carrellata di sapori provenienti da questa terra meravigliosa, capace di portare in tavola alcune delle eccellenze culinarie del nostro Paese;

- Dal 24 Dicembre al 29 Dicembre: Osteria Romana

Tutto il sapore della tradizione romana giunge sulla tavola di Pop Up, tra eccezionali spaghetti cacio e pepe e l’immancabile carbonara. Non mancheranno, inoltre, altri cavalli di battaglia, come gli immancabili carciofi alla romana;

- Dal 30 Dicembre al 1 Gennaio: Churrascheria do Brasil

Nel bel mezzo dell’inverno ci si scalda con tutto il gusto di una cucina che arriva direttamente dall’altra parte del mondo. Ai fornelli i ragazzi di PichanasCube, vincitori di un importante e prestigioso premio messo in palio dalla trasmissione andata in onda su Italia1, Food Truck Battle, che porteranno colore e calore nel centro di Monza