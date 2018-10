A Monza sarà ancora Rally Show: il programma completo

Sarà ancora Monza Rally Show a Monza: Il tradizionale evento motoristico che coniuga Prove Speciali di rally e spettacolo sarà quest'anno dal 6 al 9 dicembre al Monza Eni Circuit.

Il programma

Giovedì 6 dicembre sarà dedicato alle prove libere facoltative sulla pista stradale, alle verifiche sportive, tecniche e alle ricognizioni di tutte le classi.

Venerdì 7 dicembre si entra nel vivo della manifestazione con lo shakedown composto da tre passaggi del percorso (4,7 chilometri per giro) e partenza con semaforo. Nel pomeriggio, dopo la grid exhibition, sono previste le prime due Prove Speciali per un totale di 13,330 chilometri. Alle 16:05 la PS 1 Monza 1 e alle 16:44 la PS 2 Roccolo 1. L'ordine di partenza delle vetture per la prima tappa sarà: storiche, WRC, R5, R3, R2.

Sabato 8 dicembre si correrà dalla terza alla sesta Prova Speciale per un percorso complessivo di 73,900 chilometri per le vetture moderne (49,650 chilometri per le storiche). Alle 9:05 è prevista la PS 3 Parabolica 1, alle 11:34 la PS 4 Autodromo 1, alle 14:03 la PS 5 Parabolica 2 e alle 16:32 la PS 6 Grand Prix 1. L'ordine di partenza della seconda tappa sarà: storiche, R2, R3, R5 e WRC.

Domenica 9 dicembre infine le ultime tre Prove Speciali con un chilometraggio complessivo di 58,830 (34,580 per le storiche). Alle 8:05 partirà la PS 7 Grand Prix 2, alle 10:49 la PS 8 Roccolo 2 e alle 11:44 la PS 9 Monza 2. La prova spettacolo Masters' Show sul rettifilo centrale dell'Autodromo è prevista per le 14:15 circa. L'ordine di partenza dell'ultima tappa sarà: storiche, R2, R3, R5 e WRC.

Biglietti Monza rally show

I biglietti del Monza Rally Show sono già disponibili in prevendita, fino al 31 ottobre ad un prezzo speciale. È possibile acquistarli online su monzarallyshow.it oppure su ticketone.it, via telefono con l'aiuto di un operatore chiamando il numero 892.101 oppure nei punti vendita fisici abilitati (l'elenco completo è su monzarallyshow.it). Tutti i soci Automobile Club d'Italia hanno diritto ad una scontistica a loro dedicata: maggiori informazioni si possono trovare sul sito aci.it, presso gli Automobile Club provinciali oppure nelle Delegazioni aderenti (d.c.)