Ecco lo "Special rally circuit" di Vedovati Corse

Conto alla rovescia per l'edizione 2018 dello Special Rally Circuit by Vedovati Corse, che si disputa nel fine settimana di sabato e domenica 18 novembre al Monza Eni Circuit. Saranno 96 i Concorrenti che si sfideranno nelle quattro Prove Speciali in programma domenica alle 8.08, 10.41, 13.07 e 15.40.

In gara 9 WRC e 30 R5, fra cui la Nuova Citroen C3 R5, novità assoluta per il panorama Italiano portata in gara da Giacomo Ogliari.

A livello di piloti Prioritari saranno al via Luca Pedersoli, Simone Miele e Alessandro Perico.

Al via con WRC habitué delle gara in autodromo come Franco Uzzeni, Mirko Puricelli, Fabrizio Fontana, Maurizio Tortone e il Vincitore Assoluto dell’edizione 2017 Cesare Brusa.

Di assoluto rilievo anche i concorrenti in R5, che comprende, tra gli altri, Matteo Beretta, Alessandro Bosca, Luca Tosini, Andrea Mabellini, Marco Gianesini, il Campione Svizzero Ivan Ballinari, avremo inoltre Eugenio Amos, protagonista alla Dakar 2018 e creatore della nuova Delta Evoluzione.

Fra i partenti della gara riservata alle vetture storiche, Beniamino Lo Presti, organizzatore del Milano Rally Show, navigato dal vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala.

Ricordiamo che da quest' anno gli Organizzatori proporranno ai Concorrenti un Montepremi.

Il primo classificato della categoria Under 25 riceverà l'iscrizione gratuita al successivo Monza Rally Show (nella classi accettate dalla gara) e due pneumatici Pirelli. Due pneumatici Pirelli in regalo, inoltre, per i vincitori delle classi R5, R4, R3, R2 e R2 Under 25.

Il programma dell'evento: dalle 9.30 di sabato 17 novembre sono previste le Verifiche Sportive e Tecniche, dalle 13 lo Shakedown. Alle 15.30 (con vetture stradali), spazio alle Ricognizioni. La giornata si chiuderà alle 18 con il Briefing. Il giorno dopo la corsa scatterà alle 8.01 con la partenza e, pochi minuti dopo, con la prima prova speciale. I tratti cronometrati sono previsti alle 8.08, 10.41, 13.07, 15.40. Al termine, la premiazione nella sala stampa dell'autodromo.

Domenica 18 novembre l’ingresso in Autodromo sarà a pagamento. Biglietto intero a 14 euro (ridotto: 10 euro). Ingresso gratuito per bambini fino a 6 anni. Maggiori informazioni sui siti internet www.monzanet.it oppure www.vedovaticorse.com/specialrallycircuit/.