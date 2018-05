Un weekend dedicato agli amanti dei motori in Autodromo: Mille Miglia e The Reunion

Weekend dedicato agli amanti dei motori e delle due ruote al Monza Eni Circuit. Sabato 19 e domenica 20 maggio si terrà infatti nell'Autodromo la quarta edizione del raduno The Reunion, evento dedicato a moto cafe racer, scrambler, special e classiche. Il raduno avrà un respiro internazionale grazie alle rafforzate partnership con Sultans of Sprint, Glemseck 101 e Cafe Racer Festival, i più importanti eventi di settore a livello mondiale.

Protagonisti indiscussi di The Reunion saranno i top customizer italiani e internazionali oltre alle numerose case motociclistiche partecipanti come BMW Motorrad, Harley-Davidson, Scrambler Ducati, Yamaha, Indian, Kawasaki, Moto Guzzi e Italian Volt (che presenterà in anteprima domenica 20 maggio alle 16 la custom electric motorbike "Lacama"). Ci sarà spazio anche per l'agonismo con quattro gare. The Reunion sarà arricchito da una selezione di food truck, un'area hospitality e una lounge dove si svolgeranno DJ set e attività che coinvolgeranno il pubblico. La pista del circuito sarà invece riservata alla 18esima 500 Km, una manifestazione turistica/regolaristica a media imposta inserita nel calendario Vespa Club d'Italia come prova di Campionato AUDAX 2018. Alle 18.15 di sabato ci sarà il controllo orario della prima tappa "Il circuito" mentre la seconda tappa "Le 8 Province" partirà alle 22.55 per proseguire poi tutta notte fuori dall'Autodromo con rientro nel circuito intorno alle 11.30 del mattino successivo.

Sabato 19 maggio farà tappa al Monza Eni Circuit anche la 1000 Miglia con arrivo del primo concorrente alle 11 circa e partenza dell'ultimo alle 16 circa. Sia sabato che domenica l'ingresso per il pubblico è gratuito. A pagamento, i parcheggi interni al circuito (10 euro per auto, 5 euro per moto).