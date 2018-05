Cosa fare a Monza e dintorni per il weekend

La dolcezza delle fragole, protagoniste dell'attesissima Sagra a Cassina de' Pecchi o ancora il buono dei piatti della tradizione partenopea con la festa Napoletana. E poi bancarelle, street food, animazione e motori. Ecco per voi la nostra guida agli eventi in programma a Monza e in Brianza nel weekend di sabato 12 e domenica 13 maggio.

Street food e bancarelle

A Lissone ritorna l'appuntamento con lo street food in piazza Mercato, dall’11 al 13 maggio, con lo Street FUD Festival per un viaggio gastronomico tra i piatti tipici delle nostre Regioni. Pani ca meusa, sushi di strada, tigelle, verdure pastellate, panini gourmet, panzerotti, gnocco fritto, frittura di pesce e tante altre specialità insieme a musica, animazione, gonfiabili e giostrine per i più piccoli. A Muggiò invece per la festa della Mamma per le vie del centro domenica 13 maggio è in programma una fiera con stand e bancarelle e degustazioni di risotto all'asparago rosa nel parco. Mercatino a Cesano Maderno con bancarelle alimentari con prodotti a chilometro 0 e stand artigianali. Per i più piccoli sarà allestito anche uno spazio trucca bimbi. Festa di Primavera con bolle di sapone giganti e bancarelle a Brugherio, in piazza Togliatti.

Sagre

Fragole protagoniste del weekend con l'attesissima festa in programma a Cassina de' Pecchi: bancarelle, mostre, street food e un mercatino. A Mezzago invece prosegue anche per questo weekend la Sagra dell'Asparago Rosa che vedrà ospite anche lo chef stellato Davide Oldani. Tripudio di sapori napoletani invece a Senago dove è in programma la Sagra Napoletana dedicata alle specialità della cucina partenopea. Ultimo weekend invece per fare tappa alla Festa del Salame a Casatenovo, alle porte della Brianza monzese.

Notte Bianca

Negozi aperti, street food con tante golosità, una esposizione di moto Harley Davidson, gonfiabili, musica e intrattenimento per grandi e piccini. Sabato 12 maggio appuntamento con la Notte Bianca a Giussano.

Vinissimo a Biassono

In arrivo un weekend dedicato al vino a Biassono. Nel weekend di sabato 12 e domenica 13 maggio arriva Vinissimo, la prima edizione della mostra mercato di vini biologici, biodinamici e di produzione naturale. La kermesse si terrà nella splendida location di Villa Verri: due giorni per conoscere e degustare i vini prodotti con i metodi e le pratiche di una volta e soprattutto con l’amore e la passione tipica dei piccoli artigiani e per scoprire la produzione italiana d’eccellenza nel verde dei giardini di una villa brianzola d’epoca. Qui le info.

Sport

Anche lo Sport protagonista del weekend a Monza. Nel capoluogo brianzolo torna la 10K Liberi di Correre giunta alla sua undicesima edizione per una magica notte di sport e divertimento nel cuore di Monza.

Motori

Ancora protagonisti a Monza i motori. Nel weekend vanno in scena sul circuito della Velocità i bolidi della serie promossa dall’Automobile Club d’Ouest: con la 4 Ore ELMS – European Le Mans Series. La gara è in programma domenica 13 maggio a partire dalle 12.30. Saranno oltre quaranta complessivamente le vetture in lizza, guidate da 120 piloti provenienti da 26 nazioni

Mostre e Cultura

"Bob Krieger. Sguardi del Pensiero e dell'Anima" è la nuova mostra che dall'11 maggio è possibile visitare, a ingresso libero, nel Serrone della Villa Reale. Prosegue al Museo del Monza Eni Circuit la mostra Gilles Villeneuve che ripercorre la storia umana e sportiva di uno dei piloti più amati dal pubblico, il cui tragico incidente sul circuito belga di Zolder nel 1982, ha posto termine a una carriera breve ma intensa, lasciando a generazioni di appassionati il ricordo di un uomo diventato leggenda della velocità. In Arengario continua invece la mostra dedicata alle creazioni di gioielli della concittadina Maria Vittoria Albani Scala dal titolo "Il Gioiello Fantasia" (ingresso gratuito). Proseguono nel weekend le mostre in corso alla Reggia di Monza tra cui l'esposizione "Mangasia: Wonderlands of Asian Comics", "Nobody sees Me like I do" dedicata a Sam Havadtoy, o ancora la mostra "Star Wars is Back" in Villa Mirabello. Fino al 20 maggio sarà possibile visitare l'allestimento "Anton Van Dyck. L’Opera si racconta, con Dürer, Bolswert, Rubens, Corenzio dal Museo di Capodimonte alla Reggia di Monza”.