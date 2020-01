Giubiana, mostre e spettacoli: cosa fare a Monza e in Brianza nel week-end

Protagoniste di questo week-end invernale sono le feste della Giubiana, tra roghi, iniziative conviviali e ottima cucina. A Giussano si festeggerà con un super risotto per tutti, un fuoco e un corteo storico; mentre a Seregno con piatti fumanti, musica e il rogo del fantoccio della strega.

Mostre e cultura

Colori fluo e forme morbide aspettano il pubblico di Fluoemotion Comics, esposta a Mf Care Factory. Alcune visite guidate permettono di scoprire il lato segreto di Monza; all'Arengario intanto è visitabile la mostra Leggere, con le iconiche fotografie del grande Steve Mc Curry. A Cologno prosegue la mostra gratuita sulle macchine di Leonardo da Vinci e a Vimercate la rassegna che ripercorre due secoli di ritrattistica al femminile.

Spettacoli

Musica, mostre e film animano tutto il week-end (e non solo) di Cologno in occasione della Giornata della Memoria. A Cinisello va in scena La bambina morbida, uno spettacolo che parla di diversità e inclusione; al Binario 7 di Monza intanto viene rappresentato A braccia aperte, viaggio nel rapporto tra tre giovani adulti che sono amici sin dall'infanzia.