Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend di sabato 2 e domenica 3 giugno

Sole, temperature in rialzo e assaggi d'estate. E' in arrivo il primo weekend di giugno e a Monza e in Brianza, tra sagre, manifestazioni, notti bianche e motori, sono tantissimi gli appuntamenti in programma da segnare in agenda.

Ecco per voi una piccola guida al weekend.

Sagre in Brianza

Prosegue anche per questo weekend a Biassono la Festa Campagnola, giunta quest'anno alla 37esima edizione e immancabile appuntamento nel calendario delle feste estive brianzole. A Villasanta si continua con la Manifestazione Sanfioranese mentre a Brugherio nel weekend si potrà mangiare alla Festa della Croce Rossa con cucina tradizionale e animazione. Sapori e profumi della Sardegna sono protagonisti a Senago dove i più golosi potranno fare tappa alla Sagra del Maialetto Sardo. Nella Bergamasca, alle porte della Brianza, inaugura anche la Sagra della Bufala in Cascina con specialità grigliate a base di carne e formaggi tipici. A Lesmo invece fino a domenica 3 giugno prosegue al PalaIlpra la Festa della Birra tra buona cucina, musica e intrattenimento.

Notte bianca Albiate

Animazione, stand e bancarelle, specialità culinarie e divertimento. Torna ad Albiate l'appuntamento con la Notte Bianca sabato 2 giugno. Nel comune brianzolo le Associazione Albiatesi, con il patrocinio del comune, hanno organizzato la terza edizione della manifestazione che animerà Piazza Conciliazione, Via Italia, Via Marconi e parte di Via Trento.

Brunch nel parco tra arte e natura

Sabato 2 giugno al Rossini Art Site è in programma un brunch tra Arte e Natura. I visitatori del Rossini Art Site potranno sdraiarsi nel parco per consumare un delizioso brunch in compagnia (è raccomandata la prenotazione!). Per tutti i partecipanti, alle ore 15.30 sarà organizzata una speciale visita guidata alla scoperta del parco e della Collezione Rossini, con le sue preziose sculture realizzate dai maggiori esponenti dell’arte del Novecento.

In Autodromo

Lo spettacolo degli ACI Racing Weekend arriva nel Tempio della Velocità. Nel weekend di sabato 2 e domenica 3 giugno in programma 12 gare al Monza Eni Circuit nel terzo fine settimana targato ACI Sport. Accesso gratuito a tribune e paddock da venerdì 1 giugno a domenica 3 giugno.

Mostre e Cultura

Prosegue in città la mostra in Arengario che omaggia il grande maestro del cinema Pupi Avati. "Bob Krieger. Sguardi del Pensiero e dell'Anima" è la nuova mostra che dall'11 maggio è possibile visitare, a ingresso libero, nel Serrone della Villa Reale. Prosegue al Museo del Monza Eni Circuit la mostra Gilles Villeneuve che ripercorre la storia umana e sportiva di uno dei piloti più amati dal pubblico, il cui tragico incidente sul circuito belga di Zolder nel 1982, ha posto termine a una carriera breve ma intensa, lasciando a generazioni di appassionati il ricordo di un uomo diventato leggenda della velocità. Prosegue nel weekend la mostra in corso alla Reggia di Monza "Mangasia: Wonderlands of Asian Comics".