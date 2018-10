Maltempo a Monza, forti piogge e raffiche di vento a 70km/h: chiusi parco e cimiteri

Prosegue l'ondata di maltempo che sta colpendo tutta l'Italia, senza risparmiare la Lombardia. La pioggia sta continuando a cadere ininterrottamente da sabato e continuerà a piovere per tutta la giornata di lunedì. La protezione civile della Lombardia ha emesso un bollettino per una criticità elevata — livello di pericolo quattro su quattro — per rischio idraulico per il nodo di Milano. Per tutta la giornata, infatti, sono attese abbondanti precipitazioni (con accumuli anche di 50 millimetri in 24 ore) e raffiche di vento fino a 70 km/h. Un possibile miglioramento è previsto solo per la prossima notte. Tutte le precipitazioni, secondo quanto riferito dalla protezione civile regionale, dovrebbero esaurirsi nel pomeriggio di martedì 30 ottobre.

Maltempo a Monza: il comune chiude Parco e cimiteri

Con due ordinanze contingibili e urgenti il Sindaco Dario Allevi ha disposto la chiusura totale del Parco di Monza e dei due cimiteri cittadini per l’intera giornata di oggi. La decisione è stata presa a fronte delle condizioni meteo e delle previsioni che impongono la massima attenzione per il pericolo di caduta di rami e alberi.

Nella mattianta di lunedì, a causa del maltempo, è caduto un grosso cedro del Libano in via Biancamano.

Sorvegliati speciali Seveso e Lambro

Sorvegliati speciali restano i fiumi Seveso e Lambro. A Monza i tecnici della Protezione Civile stanno monitorando i livelli del fiume, al momento non sono segnalate criticità.