Elezioni comunali a Lazzate, chi sono i candidati sindaco

Domenica 10 giugno anche a Lazzate, in Brianza, si vota per le elezioni amministrative per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale.

I candidati sindaco nel comune brianzolo sono due: il primo cittadino uscente, in quota Lega, Loredana Pizzi, sessantenne, dipendente della segreteria federale della Lega a Milano, e Andrea Fenocchio, cinquantaquattro anni, imprenditore nel settore degli impianti tecnologici, già candidato consigliere nel 2013 per la lista LazzateIncomune, oggi candidato sindaco della neonata lista civica Lazzate in Movimento.