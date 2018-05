Elezioni comunali a Macherio, chi sono i tre candidati sindaco in corsa

Domenica 10 giugno anche a Macherio si vota per le elezioni amministrative per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale.

I candidati sindaco nel comune brianzolo sono tre: Federico Ferrario, venticinque anni, il più giovane in corsa, candidato della lista di centrodestra "Con Ferrario per il Cabiamento", Silvano Resnati, candidato sindaco della lista "Cittadini per Macherio" nata dalla spaccatura interna al centrodestra e il primo cittadino uscente Mariarosa Redaelli con la lista "Progetto Macherio Bareggia".

I candidati e le liste

FEDERICO FERRARIO - Con Ferrario per il Cambiamento

Augusto Gatti

Barbara Caspani

Valeria Cassanmagnago

Mario Besana

Alice Moioli

Davide Scotti

Simona Ravizza

Franco Redaelli

Rita Malegori

Davide Resanti

Michol Mariani

Dario Funaro

MARIAROSA REDAELLI - Progetto Macherio Bareggia

Giovanni Bonacina

Alessandro Casiraghi

Carola Cazzaniga

Luigi Consonni

Ugo Dassi

Eleonora Gariboldi

Fausta Monzo

Simone Redaelli

Emilia Tedeschi

Stefano Verga

Silvia Vitagliani

Luca Zappa

SILVANO RESNATI - Cittadini per Macherio

Marco Costa

Antonietta Scuderi

Alessia Crippa

Claudio Sala

Vincenzo Messere

Roberto Sala

Giovanni Villa

Vanessa Sbravati

Luciana Colombo

Luca Mariani

Stefano Sbravati

Andrea Velutti