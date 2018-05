Elezioni comunali a Nova Milanese, chi sono i quattro candidati sindaco

Domenica 10 giugno anche a Nova Milanese si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. In corsa per la fascia tricolore ci sono quattro candidati: Massimo Cattaneo, Fabrizio Pagani, Eugenio Pizzagallo e Andrea Romano.

Massimo Cattaneo, imprenditore nel settore del commercio e consigliere comunale uscente. Cinquantasette anni, Cattaneo è sostenuto da due liste civiche: Pe rNova Con Cretamente e Nova che Cambia. Il candidato del centrosinistra invece è Fabrizio Pagani: cinquantasei anni, assessore uscente e commercialista. E' sostenuto dalle liste del Partito Democratico, Vivere Nova, Io lavoro per Nova e Unità a Sinistra per Nova.

Il candidato del centrodestra invece è Eugenio Pizzigallo, maresciallo dei carabinieri in congedo. A sostenere la candidatura di Pizzagallo ci sono le liste di Forza Italia, Lega, Di più per Nova, Nova Ideale. Andrea Romano, professore di cinquant'otto anni, invece è il candidato della lista Noi con Andrea Romano.

I candidati e le liste

Massimo Cattaneo

Per Nova Con Cretamente

Nova Che Cambia

Fabrizio Pagani

Partito Democratico

Vivere Nova

Io lavoro per Nova

Unità a sinistra per Nova

Eugenio Pizzigallo

Nova Ideale

Forza Italia

Lega

Di più per Nova

Andrea Romano

Noi con Andrea Romano