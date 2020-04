Bolle di sapone: come farle in casa coi bambini

Quando si è in casa con i bimbi, trovare qualcosa per intrattenerli è sempre un'impresa. C'è però un gioco che li diverte sempre molto, e che può diventare l'occasione per trascorrere del tempo insieme con creatività e con soddisfazione: sono le bolle di sapone.

Come realizzarle? (Quasi) tutti lo sanno: bastano dell'acqua e un po' di detersivo per i piatti. In realtà, c'è un terzo ingrediente che non tutti conoscono ma che è indispensabile per straordinarie bolle di sapone fai da te. Del tutto uguali a quelle che - nei negozi di giocattoli come dall'edicolante - si comprano. Quale? Parliamo della glicerina liquida o del glicerolo vegetale, facilmente reperibili online, in farmacia o in erboristeria. Ma vediamo ora le quantità esatte degli ingredienti e i passaggi per la preparazione.

La ricetta per le bolle di sapone fai da te

200 ml di acqua del rubinetto

50 ml di detersivo per piatti concentrato

1 cucchiaino di glicerina o glicerolo vegetale

Versare l’acqua in un recipiente, aggiungendo poi il detersivo per i piatti e la glicerina (o il glicerolo vegetale). Una volta versati tutti gli ingredienti, mescolare per circa un minuto in maniera da amalgamare bene il tutto. Per avere un risultato migliore, si consiglia di far riposare per un giorno l'intero contenuto: così facendo si avrà un’amalgamazione migliore degli elementi. A questo punto basterà versare il contenuto del recipiente nel classico dispenser per creare le bolle di sapone e il gioco sarà pronto.

Per chi non riuscisse a procurarsi della glicerina o del glicerolo può sostituirli con dello zucchero semplice, sempre nella stessa quantità. Il risultato non sarà soddisfacente come nel primo caso, ma si riuscirà ad avere comunque delle belle bolle di sapone per i propri bambini.

