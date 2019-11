I 5 migliori ristoranti in cui mangiare il bollito nella provincia di Monza

I piatti della cucina brianzola sono davvero molti, ma ce n’è uno che spicca su tutti: il bollito. Nella stagione invernale lo ritroviamo spesso sulle tavole, insieme alle famose trippa e cassoeula.

Il bollito misto è un secondo piatto a base di diversi tagli di carne lessati e abbinati ad un brodo caldo e a diverse salsine e mostarde. Di chiara origine piemontese, i lombardi ne hanno da sempre proposto una loro versione.

Se vi è venuta voglia di assaggiarlo, ecco le 5 migliori location in cui gustarsi un bollito a Monza e provincia.

Ristorante Al Pertegà (via Vignoli 9, Seregno). Questo posticino nel cuore di Seregno, una delle cittadine più caratteristiche della Brianza, è noto per l’ambiente familire e la gentilezza del personale. Simile alle trattorie di una volta, presenta un’ampia scelta di portate che richiamano tutte la tradizione brianzola. Accanto alla famosa cassoeula, su Tripadvisor ci avvisano che qui si gusta uno dei bolliti più buoni della provincia, a base di carni di manzo, maiale e pollo, cucinate con passione e rigore.

Càmp di Cènt Pertigh (viale Trento e Trieste 63, Carate Brianza). Locale raffinato e rustico dall’“eleganza contadina”, è il posto ideale per immergersi tra le prelibatezze della cucina brianzola. Qui il bollito misto è servito in zuppiere ed è di alta qualità grazie all’attenta ricerca delle materie prime. Ci sono però anche altre portate come il risotto con la luganega (salsiccia) e alternative per intolleranti e vegetariani. Càmp di Cènt Pertigh è un posto davvero adatto a tutti.

A Brugherio, tra il Tempietto di Moncucco e la Villa Sormani – Balagnos, si trova il ristorante La Luna e i Falò (via San Maurizio al Lambro 6), molto elegante e curato. I piatti forti sono quelli della cucina regionale, tanto che i menu si arricchiscono in autunno delle portate tipiche che bisognerebbe provare almeno una volta: la cassoeula, la trippa e il bollito misto con salse e mostarde. Tutto è preparato seguendo la stagionalità delle materie prime, per offrire sempre la massima qualità e freschezza.

Il Principal Bar di Concorrezzo (via Dante 183) non sembra di primo acchito un ristorante. Nascosto dietro un bar-tabaccheria si rivela questo localino davvero semplice e familiare, che richiama l’aria di casa. Aperto a pranzo e cena, ha diversi menu con piatti locali. Chi è stato qui dice che i bolliti misti sono davvero squisiti, carni lesse di ottima qualità – molte arrivano direttamente dal Piemonte - accompagnate da un buon brodo e da salse molto saporite. Per i più piccoli, o per chi volesse sapori differenti, il ristorante cucina anche ottime pizze.

La Trattoria La Rava e la Fava si trova a Biassono (cascina Campello 1). Qui, i piatti nostrani sono spesso sottoposti a contaminazioni per rendere la cucina tradizionale sempre alla moda e vivere un’esperienza di gusto a 360 gradi. Le portate servite sono un piacere per gli occhi, ma soprattutto per il palato. Molti sono i piatti di carne. Questa taverna è il posto giusto per assaggiare e riscaldarsi con un buon bollito, specie nelle giornate di pioggia e invernali.