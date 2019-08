Immagini Daniele Bennati

Un camion che trasportava mangime per animali, pochi minuti prima delle sette, ha perso il controllo all'altezza della rotonda del cimitero e ha urtato contro il cordolo, ribaltandosi. Il mangime per polli che trasportava e il mais destinato alla lavorazione di oli si sono ribaltati in strada e in rotonda. Tanti gli automobilisti curiosi che si sono fermati a osservare la scena.