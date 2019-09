Cervo in fuga causa incidente sulla Monza-Saronno: lo schianto a Bovisio

Incidente stradale tra una moto con due persone in sella e un cervo in fuga nella mattinata di martedì 24 settembre in Brianza. E' successo pochi minuti prima di mezzogiorno, lungo la Monza-Saronno, a ridosso di via Sant'Aquilino.

Un cervo in fuga, probabilmente scappato da qualche area boschiva dei dintorni, si è ritrovato lungo la carreggiata ed è finito contro una moto su cui viaggiavano un uomo di sett'anni e una donna di sessantasei. Il centauro non sarebbe riuscito a evitare l'impatto e, dopo lo schianto, la coppia è rovinata a terra. Sul posto, insieme alla polizia locale di Bovisio Masciago sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con tre ambulanze e l'elisoccorso. L'animale è morto in seguito allo schianto mentre i motociclisti feriti sono stati soccorsi dai mezzi di emergenza in codice giallo. Leggi qui la notizia.

(Immagini Daniele Bennati)