Incidente in tangenziale Est, ragazzo investito da un camion dopo incidente

Un ragazzo di trent'anni è stato travolto in tangenziale Est da un mezzo pesante dopo essere sceso in strada e aver abbandonato la vettura in seguito a un incidente. Il sinistro è avvenuto poco dopo mezzanotte della notte tra lunedi' e martedi': il ragazzo, a bordo di una Fiat Cinquecento, ha perso il controllo dell'utilitaria ed è uscito fuori strada, terminando la corsa in mezzo alla carreggiata nel senso opposto al verso di marcia.

Mentre tentava di spostare il mezzo, in corsia di emergenza si è fermato un camion il cui autista ha cercato di farlo desistere dall'intento. Poco dopo, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, è sopraggiunto un secondo mezzo pesante che ha travolto prima la vettura ferma in strada, poi il ragazzo e infine ha terminato la corsa contro il camion fermo in corsia di emergenza.

(Immagini Daniele Bennati/MonzaToday)