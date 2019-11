Usmate Velate, schianto sulla provinciale tra due auto: morto un ragazzo di 26 anni

Lo schianto, violentissimo, sulla provinciale sotto la pioggia battente. Due vetture distrutte dall'impatto e la corsa disperata dei mezzi di emergenza. Un ragazzo di 26 anni, un giovane cittadino albanese residente a Merate, è deceduto nella serata di giovedì 14 novembre in ospedale a Vimercate dopo essere giunto in arresto cardiocircolatorio in seguito alle ferite riportate a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 41, nel tratto situato a qualche metro di distanza dalla fine della Tangenziale Est.

Nel sinistro - le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Monza - sono rimaste coinvolte due utilitarie: una Lancia Ypsilon con al volante il 26enne e una Volkswagen Up guidata da un ragazzo di 21 anni di Arcore. Purtroppo inutili i soccorsi per il 26enne del Lecchese che è deceduto poco dopo nel nosocomio di Vimercate. Gravissime invece le condizioni dell'altro giovanissimo rimasto coinvolto nell'incidente: il 21enne brianzolo è stato estratto dall'abitacolo distrutto dallo schianto dai vigili del fuoco e trasferito in codice rosso in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato.