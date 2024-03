Le oltre 700 pecore che hanno invaso la strada brianzola: il video diventato virale

Non sono certe passate inosservate. Tutt'altro: hanno bloccato il traffico veicolare e pedonale, con i residenti che si sono fermati ad ammirare quell'inconsueta "traversata".

Tanta curiosità e video sui social questa mattina a Barlassina per il passaggio di due pastori con circa 700 pecore al seguito. Il passaggio è stato subito immortalato da Claudio Trenta che sul suo seguitissimo gruppo Facebook "Succede a Barlassina e dintorni... (ditelo al Trenta)" ha condiviso quella che, per Barlassina, è diventata la notizia del giorno. Tanti i commenti per quel gregge che ha attraversato la via Paganini portando, come ha scritto Trenta, "una ventata di allegria".

In molti si sono fermati a scattare foto, qualcuno per scambiare qualche parola con i pastori e chiedere informazioni su dove erano diretti, altri hanno provato ad accarezzare le pecore, qualcun altro ha ammirato l'insolito spettacolo direttamente dalla finestra o dal balcone di casa.