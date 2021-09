Quali integratori assumere per la cura della pelle

Per la salute di pelle, unghie e capelli, un valido supporto all'alimentazione proviene dagli integratori alimentari

Prendersi cura di se stessi è fondamentale, per stare bene con la propria mente e con il proprio corpo. E se l'alimentazione e lo sport sono fondamentali, spesso può essere necessario far ricorso agli integratori alimentari. O, quantomeno, farsi coadiuvare da questi preparati per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Ad esempio, specie nei cambi di stagione, si rivelano utili gli integratori alimentari per la salute di pelle, unghie e capelli.

Cosa sono gli integratori alimentari

Come il nome suggerisce, gli integratori alimentari hanno lo scopo di integrare la normale dieta con sostanze che, nella dieta stessa, possono essere carenti. Spesso i ritmi di vita non consentono infatti una sana e corretta alimentazione, e l'integratore permette una supplementazione adeguata ed efficace (tipicamente succede con specifiche proteine e/o vitamine, minerali o micronutrienti quali il ferro, rame e lo zinco).

Antiossidanti, polifenoli e β-caroteni, gli amici della pelle

Quali integratori alimentari assumere per la salute di pelle, unghie e capelli? Innanzitutto gli antiossidanti, capaci di contrastare l’invecchiamento precoce della pelle e validi qualora si soffrisse di disturbi del microcircolo cutaneo (rosacea, couperose). Quando invece si perdono molti capelli, in seguito ad una patologia importante o per una dieta troppo povera di calorie, una supplementazione dietetica con aminoacidi solforati quali la cistina può portare beneficio alla capigliatura e alle unghie.

Ampiamente utilizzati negli integratori sono poi i polifenoli, i flavoni e i β-caroteni, che contrastano la formazione dei radicali liberi e ne diminuiscono la dannosità (alcuni sono particolarmente attivi nel contrastare i danni del microcircolo cutaneo e intervengono positivamente sul processo del photoaging).

Soprattutto per le donne, è fondamentale seguire un’alimentazione equilibrata e ricorrere ad un’integrazione che “nutra” la pelle garantendo un apporto proteico per il mantenimento di un adeguato trofismo cutaneo. I prodotti migliori contengono amminoacidi e le sostanze che compongono il derma della pelle (collagene, acido ialuronico).