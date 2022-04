I tagli di capelli che caratterizzeranno i look maschili del 2022

Quali sono le nuove tendenze in tema di tagli maschili per il 2022? Barberino’s, la catena di barbershop tra le più rivoluzionarie d’Italia, ha individuato sulle passerelle della Milano Fashion Week i 5 tagli maschili top per il 2022. Un anno che, seguendo l’onda di quello precedente, riproporrà i look degli Anni '70 e '80 ma con un tocco di modernità e di audacia.

Mullets

Dopo un 2021 da protagonista - grazie anche al cambio di look di Damiano dei Maneskin - il mullet sarà in voga anche per il 2022. Nato negli Anni '80, questo taglio corto davanti e ai lati, e lungo dietro, si differenzia per lo stile originale e creativo. Se vorrai dare un ulteriore tocco di personalità a questo taglio, che già di per sé non passa inosservato, puoi optare per una leggera sfumatura o una tinta fluo sulle punte.

Buzz Cuts Fade

Per le stagioni venture, molti stilisti hanno puntato sui tagli corti, creativi e molto curati come i Buzz Cuts. La marcia in più arriva con i Buzz Cuts Fade, che prevedono una sfumatura che gioca con luci e ombre, o una definizione più netta. Adatto anche a chi ha i capelli sottili, e quindi necessita di volume, questo taglio richiede un appuntamento ricorrente dal parrucchiere.

Bro Flow

Il taglio Bro Flow prende il nome dall’effetto ottenuto dopo aver lavato i capelli e averli pettinati all’indietro lasciandoli asciugare in modo naturale. Il risultato è quello di una pettinatura ondulata e morbida che dal viso fluisce verso il retro del capo. Per caratteristiche, questo taglio richiede dei capelli mossi e medio lunghi. Anche chi non ha i capelli mossi potrà portare questo elegante taglio, creando l’effetto ondulato grazie all’utilizzo di uno spray al sale marino o un prodotto texturizzante.

Ricci naturali

A proposito di look naturali, grandi protagonisti del 2022 saranno anche i capelli ricci, che andranno valorizzati indipendentemente dalla loro lunghezza. Per poterli gestire al meglio è consigliabile usare i prodotti per lo styling sul capello bagnato, meglio se con l’aiuto di un pettine a denti larghi o direttamente con le dita, per ricreare i singoli ricci. Per questa tipologia di capelli, inoltre, è consigliabile scegliere degli shampoo adatti a lavaggi frequenti da accompagnare a un balsamo specifico per garantire idratazione ed evitare l’effetto crespo.

Shag

Prossimo tormentone, sia nella moda uomo che in quella donna, sarà lo Shag, un taglio scalato che gioca sulla sovrapposizione e sulle lunghezze irregolari date da una scalatura a più livelli: punte molto sfilate, volumi concentrati nel centro della testa, lunghezze leggere e sfoltite.