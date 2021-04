Covid-19, arriva nei negozi italiani il kit per il tampone fai da te

In arrivo in Italia a partire dalla prima settimana di maggio il kit per il tampone anti Covid fai da te, con il risultato pronto in 15 minuti e tutta la comodità di poter fare il test comodamente a casa. Il suo prezzo andrà dai i 6 agli 8 euro e, grazie al suo inserimento da parte del Ministero della Salute tra i dispositivi medici, sarà disponibile presso i supermercati e tutti gli esercizi commerciali che lo vorranno vendere.

A distribuirlo su tutto il territorio europeo sarà il gruppo austriaco Technomed che, attraverso le parole del suo amministratore delegato Moritz Bubik, si esprime così: "Siamo orgogliosi di poter fornire a tutta l’Europa il test per l’autodiagnosi Boson, un prodotto di qualità per contenere e combattere la pandemia”.

Chi acquisterà il kit rapido, capace di riconoscere tutte le varianti del virus attuali, si troverà di fronte ad un tampone sterilizzato da inserire nella regione nasale, un tubo contagocce per l’estrazione dell’antigene, e la soluzione reagente per i risultati, il tutto accompagnato da chiare istruzioni. Tuttavia, ai fini dell'affidabilità del risultato, si consiglia di prestare molta attenzione durante il suo utilizzo.

Anche se la percentuale di affidabilità non è pari a quella del test molecolare, il kit rapido Boson rappresenta un ulteriore passo avanti nella diagnosi per lo screening di massa. Non solo: il nuovo ki fai da te sarà di grande aiuto nel contenimento dei contagi e, allo stesso tempo, garantirà alle persone più serenità nell’incontrare amici e persone care.